مسؤولون إسرائيليون يطالبون بمهاجمة غزة و اغتيال قادة المقاومة

القدس المحتلة / سما /

طالب عضو كنيست "إسرائيلي" اليوم الخميس، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" باغتيال قادة المقاومة في قطاع غزة.

ووفقاً لموقع 0404 العبري هاجم عضو الكنيست موتي يوغيف سياسة حكومة الاحتلال بعد إطلاق صاروخ من غزة الليلة.

وقال:"منذ أسابيع تقود مؤسسة الجيش معادلة خاطئة ضد قطاع غزة، حيث تواجه حرق الحقول الزراعية في الجنوب بلعبة تقليص وتوسيع منطقة الصيد في غزة، يجب عدم التخلي عن سكان غلاف غزة وتركهم لرحمة الرياح والنار وإطلاق الصواريخ، يجب أن نأخذ زمام المبادرة ونهزم "الإرهاب" من خلال اغتياله قادته.حسب قوله.

فيما طالب رئيس المعارضة "الإسرائيلي" بيني غينس بمهاجمة قطاع غزة وتدفيع المقاومة الثمن.

ووفقاً لصحيفة معاريف، هاجم غينتس رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قائلاً:"نتنياهو قوي بالكلام فقط، فاستمرار إطلاق الصواريخ من غزة يعني أن نتنياهو فقد قوة الدرع.

وتابع: يجب تد فيع حماس ثمن عسكري وفورا لتكن رسالتنا للحماس مفادها "إسرائيل" لا تتكلم فقط بل تنفذ أيضاً".