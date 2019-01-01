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مسؤول كبير في حماس: لا نشعر أن إسرائيل تحترم الاتفاقيات و الموقف سيتصاعد

الخميس 13 يونيو 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول كبير في حماس: لا نشعر أن إسرائيل تحترم الاتفاقيات و الموقف سيتصاعد


غزة / سما /

اكد مسؤول كبير في حماس  إن الموقف سيتصاعد إذا لم تنفذ "إسرائيل" التفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية جولة التصعيد الأخيرة.

ووفقا لموقع كان حدشوت العبري قال المسؤول الحمساوي :" نحن لا نحاول تخريب ما توصلنا إليه، لكن المنظمات في غزة لا تشعر أن "إسرائيل" تحترم الاتفاقيات، بل تدمر وترفض ولا تريد تنفيذها.


وكانت حركة  حماس اكدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن "شعبنا الفلسطيني اتخذ قرارا جماعيا بكسر الحصار عن نفسه، وأنه لن يعيش مزيدا من الزمن تحت هذا الحصار".


وأوضح قاسم في تصريح صحفي  أنه "ليس أمام الاحتلال إلا أن ينفذ كامل تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".


ولفت إلى أن "حماس لن تسمح للاحتلال بالتملص من هذه التفاهمات"، مؤكدا أن "مسيرات العودة وكسر الحصار، ستتواصل إلى أن تحقق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة".

#حماس #اتفاق #اسرائيل

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