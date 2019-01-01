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الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..

الخميس 13 يونيو 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع ادخال الاموال القطرية إلى غزة و يبعث برسالة الى العمادي وهذا ما جاء فيها ..


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "مفزاك لايف" العبري ان المبعوث القطري السفير محمد العمادي تلقى امس الاربعاء رسالة رسمية من اسرائيل بعدم الحضور إلى قطاع غزة في الايام المقبلة لتوزيع الاموال التي تتبرع بها قطر الى سكان القطاع.


واوضح الموقع  ان هذه الخطوة تأتي لمنع إدخال الاموال القطرية رداً على اطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال قرر مساء الاربعاء فرض حصاراً بحرياً على قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وذكرت المتحدث باسم جيش الاحتلال انه في اعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار بحري على القطاع.

وكانت قناة كان العبرية، علقت مساء الاربعاء، على تكثيف اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واعتبرت ذلك بتصعيد متعمد من حماس.

وقال  روعي شارون المعلق العسكري لقناة "كان" العبرية،  إن "تكثيف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ، هو تصعيد متعمد من طرف حماس ، على عكس ما حدث في الماضي".

وأضاف: أن "الجيش الإسرائيلي لم يرد بعد على إطلاق البالونات، لكن من المتوقع أن يرد هذه المرة بعد تصاعد إطلاقها واندلاع حرائق عديدة اليوم". 

وفي وقت سابق من امس زعمت وسائل اعلام عبرية، اندلاع 12 حريقا ، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة تجاه مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية في الغلاف الحدودي للقطاع .

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