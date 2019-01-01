اطلاق صاروخ من غزة على "اشكول" و الاحتلال يشن غارات جوية على القطاع

القدس المحتلة / سما /

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية مرصدا وأرضا خالية بصاروخين ما بين شرقي مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات بصاروخ على الأقل أرضا زراعية إلى الشرق من حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ياتي ذلك بعد ان تصدت منتصف هذه الليلة، بطارية القبة الحديد تصدت لصاروخ أطلق من قطاع غزة على مجمع مستوطنات أشكول.

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس نيريم ضمن مجمع مستوطنات أشكول. مشيرا إلى أن القبة تصدت للصاروخ.