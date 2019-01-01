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"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش الاسرائيلي يستعد للرد

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان": تكثيف إطلاق البالونات تصعيد متعمد من حماس والجيش الاسرائيلي يستعد للرد


غزة / سما /

علقت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاربعاء، على تكثيف اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واعتبرت ذلك بتصعيد متعمد من حماس.

وقال  روعي شارون المعلق العسكري لقناة "كان" العبرية،  إن "تكثيف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ، هو تصعيد متعمد من طرف حماس ، على عكس ما حدث في الماضي".

وأضاف: أن "الجيش الإسرائيلي لم يرد بعد على إطلاق البالونات، لكن من المتوقع أن يرد هذه المرة بعد تصاعد إطلاقها واندلاع حرائق عديدة اليوم". 

وذكر شارون نقلا عن مصدر أمصدر أمني تأكيده أنه "لا يوجد حتى الآن تغيير في السياسة المتعلقة باستهداف خلايا إطلاق البالونات".

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت وسائل اعلام عبرية، اندلاع 12 حريقا اليوم، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة تجاه مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية في الغلاف الحدودي للقطاع .

وأفادت  القناة 13 العبرية، بالسيطرة على جميع الحرائق التي شبت منذ ظهر اليوم بفعل تصاعد عمليات إلقاء البالونات الحارقة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنه لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الأخير، تم إطلاق بالون يحمل جسم متفجر من غزة، وانفجر فوق أحد المستوطنات في منطقة "أشكول".

ترجمة: مؤمن مقداد

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