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جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟

الأربعاء 12 يونيو 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتخذ قرارا عقب حادثة الوقائي في نابلس .. ما هو ؟


القدس المحتلة / سما /

 قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقليل وخفض تواجده العسكري في محافظة نابلس بعد محاصرة مقرّ جهاز الأمن الوقائي، وإطلاق النار عليه فجر أمس الثلاثاء.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإنه تقرر تقليل النشاطات للجيش في نابلس خلال الفترة المقبلة لمنع الاحتكاك، وتقليل مستوى التوتر.

وكانت مصادر أخرى، قالت إن قيادة الجيش أرسلت رسائل منذ الحادثة لقادة الأمن الفلسطيني ولمسؤولين بالسلطة تؤكد على أن ما جرى خطأ ولن يتكرر، محاولين تهدئة الأوضاع وإصلاح ما جرى لكي لا يتضرر التنسيق الأمني، وفق قناة ريشت كان.

#جيش الاحتلال #نابلس #الوقائي

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