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لهذه الاسباب .. أسرى حماس يهددون بالإضراب مجددا

الأربعاء 12 يونيو 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب .. أسرى حماس يهددون بالإضراب مجددا


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية يهددون بالعودة للإضراب عن الطعام مجددا بعد نقل العشرات منهم إلى جناح جديد، دون تلبية مطالبهم وإيفاء الشاباك ومصلحة السجون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله، إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق الذي يقضي بتركيب الهواتف العمومية في الأجنحة.

ويطالب أسرى حماس بإعادة السجناء الذين تم نقلهم إلى الجناح الجديد واستخدام الهواتف المحمولة، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، فإنه سيتم مراقبة الهواتف العامة وسيسمح لكل أسير بالاتصال بأحد من أقربائه بعد تقديم طلب لإدارة السجن للموافقة عليه.

#اسرى #اضراب #حماس

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