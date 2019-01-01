عزام الاحمد يعلق على مشاركة الاْردن ومصر في مؤتمر البحرين

رام الله /سما/



اكد عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح: "لم نتفاجأ من قرار الأردن ومصر بحضور مؤتمر البحرين، فلديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع الحكم على الظروف التي دفعتهما للمشاركة".





تصريحات الأحد لوكالة (الأناضول) التركية، جاءت تعقيبا على إعلان كلا من الاردن وجمهورية مصر العربية، مشاركتهما في مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده يومي 25 و26 حزيران/يونيو، في العاصمة المنامة.





وقال الأحمد: "نتوقع أن يكون تمثيل الأردن ومصر في ورشة المنامة، رمزيا، وكنا نفضل ألا يشاركا نهائيا".

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