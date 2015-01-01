  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المخابرات البريطانية تزعم: الكشف عن 4 ورش لتصنيع القنابل تابعة لحزب الله في لندن

الإثنين 10 يونيو 2019 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات البريطانية تزعم: الكشف عن 4 ورش لتصنيع القنابل تابعة لحزب الله في لندن


وكالات

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن تقارير بريطانية، أن المخابرات البريطانية، كشفت عن وجود ورش لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله في لندن.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن المخابرات البريطانية، كشفت خلال العام 2015، عن أربع ورش، يستخدمها عناصر حزب الله، لتصنيع المواد المتفجرة والقنابل، داخل العاصمة لندن.

وبحسب القناة، زعمت المخابرات البريطانية، أن عناصر من حزب الله، أخفوا داخل هذه الورش، عددا من القنابل والعبوات المتفجرة، لحين الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت القناة العبرية، الى أن المخابرات البريطانية، وبالتعاون مع جهات دولية، توصلت الى أماكن هذه الورش، وقامت بمداهمتها ومصادرة المواد المتفجرة داخلها، بنفس السنة.

#المخابرات البريطانية #حزب الله #قنابل

الأكثر قراءة اليوم

علماء الفلك في حيرة: رسائل غامضة تصل القمر ولا أحد يفهم معناها

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

الصديق د.محمد أشتية: الأيام دول والمواقف رجال .. د. أحمد يوسف

ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

فريدمان

هآرتس : فريدمان يمهد الطريق لضم الضفة وتصريحاته "ليست صدفة"

الرئيس

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتبعاتها وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد!

قناة عبرية: "اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

حماس

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حركة حماس بغزة عبر مصر وهذا مفادها!