المخابرات البريطانية تزعم: الكشف عن 4 ورش لتصنيع القنابل تابعة لحزب الله في لندن

وكالات

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن تقارير بريطانية، أن المخابرات البريطانية، كشفت عن وجود ورش لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله في لندن.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن المخابرات البريطانية، كشفت خلال العام 2015، عن أربع ورش، يستخدمها عناصر حزب الله، لتصنيع المواد المتفجرة والقنابل، داخل العاصمة لندن.

وبحسب القناة، زعمت المخابرات البريطانية، أن عناصر من حزب الله، أخفوا داخل هذه الورش، عددا من القنابل والعبوات المتفجرة، لحين الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت القناة العبرية، الى أن المخابرات البريطانية، وبالتعاون مع جهات دولية، توصلت الى أماكن هذه الورش، وقامت بمداهمتها ومصادرة المواد المتفجرة داخلها، بنفس السنة.