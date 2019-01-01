  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حركة حماس بغزة عبر مصر وهذا مفادها!

الأحد 09 يونيو 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حركة حماس بغزة عبر مصر وهذا مفادها!


غزة / سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، عن رسالة قوية وشديدة اللهجة بعثتها تل ابيب الى حركة حماس بغزة عبر مصر.

وذكر موقع مفزاك لايف  العبري، أن مصر حذرت حماس من تجديد الأعمال العنيفة ضد "إسرائيل" من خلال إطلاق البالونات واستئناف إطلاق الصواريخ وأشياء أخرى.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري، فإن "إسرائيل" نقلت رسالة قوية إلى حماس عبر مصر مفادها أنه إذا حاولت حماس التصعيد، فإن "إسرائيل" سترد بقوة كبيرة ضد قطاع غزة.

ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم السبت، نقلا عن تقارير عربية، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

وذكرت الصحفة العبرية، أن إسرائيل تريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس، ولن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، إلا بعد اعادة جنودها المختطفين، ووقف التظاهرات على الحدود.

اقرا/ي ايضا: صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة وإسرائيل أبلغت مصر بالتالي..

ونقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع اليوم مع مصادر أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المصادر الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم اعادة اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل أوضحت لكامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن إسرائيل طلبت من كامل، ابلاغ حماس بهذه الشروط، وأنها لن وتوافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، بدون اعادة الجنود، ووقف كامل للتظاهرات مسيرات العودة على حدود غزة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

شق صدره وبتر يديه.. كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة

علماء الفلك في حيرة: رسائل غامضة تصل القمر ولا أحد يفهم معناها

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

دعوة إسرائيلية للتعجيل بإسقاط السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

وزيرا خارجية الأردن (يمين) أيمن الصفدي وألمانيا (يسار) هايكو ماس

وزير خارجية ألمانيا :عمل الأونروا مهم جدا وسنواصل دعمها و نؤيد حل الدولتين

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

الكشف عن تفاصيل حدث أمني والسيطرة على "سفينة نقل أجنبية" مقابل ساحل حيفا

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..