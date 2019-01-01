القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حركة حماس بغزة عبر مصر وهذا مفادها!

غزة / سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، عن رسالة قوية وشديدة اللهجة بعثتها تل ابيب الى حركة حماس بغزة عبر مصر.

وذكر موقع مفزاك لايف العبري، أن مصر حذرت حماس من تجديد الأعمال العنيفة ضد "إسرائيل" من خلال إطلاق البالونات واستئناف إطلاق الصواريخ وأشياء أخرى.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري، فإن "إسرائيل" نقلت رسالة قوية إلى حماس عبر مصر مفادها أنه إذا حاولت حماس التصعيد، فإن "إسرائيل" سترد بقوة كبيرة ضد قطاع غزة.

ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم السبت، نقلا عن تقارير عربية، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

وذكرت الصحفة العبرية، أن إسرائيل تريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس، ولن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، إلا بعد اعادة جنودها المختطفين، ووقف التظاهرات على الحدود.

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ونقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع اليوم مع مصادر أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المصادر الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم اعادة اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل أوضحت لكامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن إسرائيل طلبت من كامل، ابلاغ حماس بهذه الشروط، وأنها لن وتوافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، بدون اعادة الجنود، ووقف كامل للتظاهرات مسيرات العودة على حدود غزة.