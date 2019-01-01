  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

السبت 08 يونيو 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج


غزة / سما /

كشف قيادي كبير في حركة المقاومة الاسلامية "حماس عن نية رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية مغادرة قطاع غزه قريباً في جولة تشمل عدة دول عربية وإسلامية.

وقال المصدر لموقع "دار الحياة": "يحاول هنية أن يخرج لكن الجانب المصري يضع العقبات، فقد تم تأجيل زيارته مرات عدة، وتم وعده من الجانب المصري بالسماح له بمغادرة القطاع بعد عطلة العيد.

ويعتقد المصدر أن سبب تأجيل مغادرة وفد حماس لقطاع غزة بسبب الظروف الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وأشار المصدر، إلى أن هنية سيذهب الى تركيا وقطر (..) متوقعاً أن عدم سماح الجانب المصري لهنية بمغادرة القطاع تجاه تركيا أو ايران بسبب القطيعة بين تلك البلاد.

ورجح المصدر أنه في حالة مغادرة "هنية" غزة سيمكث في الخارج فترة طويلة قد تصل لعام  مشيرا الى  أن قيادات الحركة تريده أن يخرج من غزه لأنها تحتاج  أن يقوم بحراك سياسي في الخارج .

وعلى صعيد ما يتردد عن تبادل الأسرى أجاب: "موقفنا قاطع في هذه المسألة , وهو أنه لن يتم فتح  هذا الملف قبل أن تفرج اسرائيل عن الأسرى الذي اعتقلتهم والذي تم اطلاق سراحهم وفق صفقة "شاليط".

وعلى صعيد العلاقات مع سورية: أجاب من المبكر الحديث عن علاقات طبيعية مشيرا الى أن هناك محاولات ومساع من قبل الحركة (حماس) نافيا ما نشر حول لقاء جرى بين لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي للحركة العاروري ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي المملوك

#هنية #حماس #جولة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

الأخبار الرئيسية

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79