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حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

السبت 08 يونيو 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى


غزة / سما /


كشف الصحفي الاسرائيلي "شلومي إلدار" ان حماس بعثت برسالة في الايام الاخيرة لكن من مصر والامم المتحدة حول الاوضاع في قطاع غزة ومباحثات التهدئة .

وقال الدار ان حماس حذرت  مصر وملادينوف  بأن صبرها قد انتهى، وأنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع "إسرائيل" أيامًا هادئة.

من جانب آخر زعم الدار أن حماس والجهاد الإسلامي جددوا مخزونهم من الصواريخ .

وكان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية  "تامير هيمان"، قال قبل عدة ايام ااإنّ حركة حماس تحاول منع الدخول في حرب مع اسرائيل، لكنها تواجه أزمات متزايدة في غزة.

وقال أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نقلا عن رئيس شعبة الاستخبارات "هيمان"، في تغريدة له عبر تويتر، إنّ حركتي حماس والجهاد على تنسيقٍ مستمر، ولكن هناك إمكانية عالية لتفجير الأوضاع بقطاع غزة.

#حماس #مصر #الامم المتحدة #ميلادينوف #اسرائيل

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