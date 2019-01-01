تهويد جديد.. المصادقة على إقامة قطار هوائي لنقل رواد باحة حائط البراق

القدس المحتلة / سما /

صادقت ما تسمى باللجنة القطرية للبنى التحتية أمس، مشروعا لإقامة قطار هوائي معلق ينقل الزوار الى باحة حائط البراق في البلدة القديمة من القدس.

ورفضت اللجنة عشرات الاعتراضات التي تلقتها بهذا الشأن. ومن المنتظر عرض هذا المشروع على الحكومة الاسرائيلية للمصادقة عليه قبل الشروع بتنفيذه.

وكانت الجهة التي بادرت لهذا المشروع هي وزارة السياحة التي رصدت له ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل (نحو 60 مليون $).

ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء ثلاث محطات: أولها ستقام بالقرب من مجمع المحطة القديمة بالقرب من مسرح الخان، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب جبل الخليل. وستقام المحطة الثالثة على سطح مجمع "كيدم" قرب باحة حائط البراق .

ووفقا للمشروع سوف تكون كل سلة قادرة على نقل حتى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، ستكون نحو 70 سلة تعمل على الخط وسيبلغ طوله نحو 1400 متر.

ولعل أبرز المعطيات أن القطار الهوائي يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي 3000 راكب كل ساعة.