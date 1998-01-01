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كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث "صفقة القرن"

الخميس 30 مايو 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

وصل جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل، بعد زيارة للأردن والمغرب التقيا خلالها زعماء البلدين لبحث خطة السلام المسماة "صفقة القرن".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الوفد سيلتقي بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث القضية ذاتها في ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتأثير ذلك على المضي قدماً بالخطة والمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين.

ووفقا للقناة، فإن كوشنير وغرينبلات التقيا مساء امس مع سفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر أحد المقربين من نتنياهو، للتباحث حول القضايا ذاتها.

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