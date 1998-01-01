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الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

الخميس 30 مايو 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة


رام الله / سما /

 اكد الرئيس محمود عباس، الليلة عدم المشاركة في الورشة الامريكية المقترحة في البحرين .

وجاء ذلك اثناء استقباله للشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مبعوث ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان أل خليفة في العاصمة الأردنية عمان. واستمع الرئيس من المبعوث البحريني إلى عرض شامل عن العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين مملكة البحرين وشعبها بالشعب الفلسطيني وقيادته التاريخية والحكيمة ممثلة بالرئيس محمود عباس.

ونقل عبد الله تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان، للرئيس محمود عباس، واعتزازه بالعلاقات التاريخية، مؤكدا عمق العلاقة والتعاون بين الشعبين، والتمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم.

بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للملك، واثقا من حكمته ومواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية ومساندته الثابتة للقضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.

وأكد سيادته: لن نشارك في الورشة الأميركية المقترحة في البحرين.

وأوضح مبعوث الملك، أن مملكة البحرين ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، وهي ليست إلا دولة مضيفة للورشة.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وسفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف.

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