حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم

القدس المحتلة/سما/



صادق الكنيست الاسرائيلي الليلة على مشروع قانون حل ذاته والتوجه الى انتخابات جديدة في أيلول المقبل.



وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول المقبل.



وأيد 74 عضواً مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست.



وقال نتنياهو ان "ليبرمان للمرة الثانية يجر الدولة بحالها الى انتخابات عامة من اجل الحصول على بضعة مقاعد" مضيفا" ان الشعب اختارني لرئاسة الحكومة قبل عدة اسابيع. هناك حزب واحد خدع ناخبيه وهو افيغدور ليبرمان ولم ينضبط ولم ينفذ وعوده".



وبين أنه انتهى من التوصل إلى اتفاقات ائتلافية مع 60 عضو كنيست منذ مدة طويلة، و"كل التقارير التي تحدثت عكس ذلك كانت كاذبة".

