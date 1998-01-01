النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

بيروت /سما/

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، "في هذه الظروف الصعبة نحن نقف أمام الاستحقاق التاريخي وأمام الأسئلة الكبرى التي لم نجب عليها من سنوات طويلة".

وأضاف خلال لقاء سياسي العاصمة اللبنانية بيروت: نحن أمام استحقاق تاريخي وشاهدنا بالأمس عندما تحدث الرئيس أبو مازن وقال فلتذهب الصفقات إلى الجحيم.

وأوضح النخالة، أن هذا الاستحقاق هو اعتراف أن طريق المفاوضات مع العدو الصهيوني قد وصلت إلى حالة انسداد وفي هذه اللحظة يجب أن نعود إلى الذات ونقيم خطواتنا السابقة.

وتابع: دائما إذا كنا نملك القدرة لتحويل التهديدات إلى فرص فالفرص الآن حاضرة لصياغة مشروع وطني فلسطيني جديد يغادر الماضي والاتفاقات التي تمت.

وقال: إن مشروع الولايات المتحدة والعدو الصهيوني في المنطقة أصبح واضحا لمن لم يكن يرى ما هو المشروع الصهيوني.

وأشار الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، الى أن الولايات والمتحدة والعدو الصهيوني يريدون فلسطين كل فلسطين وهكذا قامت إسرائيل.

وبين النخالة أن الباقي الآن هو استكمال ضم الأراضي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وتطويبها لصالح المشروع الصهيوني.