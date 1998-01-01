روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

رام الله / سما /

انتقدت وزارة الخارجية الروسية خطة السلام الامريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وقالت في بيان ان التجهيز للورشة الاقتصادية "الازدهار من اجل السلام" في البحرين "هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط".

وذكر البيان انه :"بعد المحاولة الفاشلة في وارسو، هناك محاولة أمريكية إضافية، تهدف الى تغيير سلم الأولويات المنطقة وخلق رؤية بديلة لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".

وقال البيان "يبدو أن الولايات المتحدة تعتزم رصد مبالغ كبيرة، بما في ذلك من خلال جهات مانحة وتبرعات من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها، وكذلك في الأردن، مصر، لبنان، سوريا".

وتابع البيان ان "الرغبة الامريكية المستمرة باستبدال الحل السياسي بمكافآت اقتصادية يثير قلقنا ومخاوفنا جدا. في هذه المرحلة، من الضروري بذل جهود مشتركة لدفع المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدل "صفقات" أحادية الجانب التي تحركها الانتهازية".

وأعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير سيكون في جولة بالمغرب، والأردن وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث خطة السلام الامريكية.

وذكر بيان البيت الأبيض ان كوشنير سيزور هذه الدول بمرافقة جيسون غريبنلات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط والمبعوث الأمريكي الخاص حول إيران برايان هوك، وستجري الزيارة من 27 من أيار/مايو حتى 31 أيار/مايو.