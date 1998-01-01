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موجها رسالة للسلطة والدول المشاركة بمؤتمر المنامة

الحية: العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وما لا نقبله في اطار التفاهمات بشأن قطاع غزة التالي...

الثلاثاء 28 مايو 2019 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وما لا نقبله في اطار التفاهمات بشأن قطاع غزة التالي...


غزة / سما/

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، صفقة القرن تستهدف المنطقة بكاملها وإن كان عنوانها فلسطين وعلى الجميع استشعار هذا الخطر.

وشدد  في تصريحات له: على أنه  لا بقاء لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالرغم مما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من أمر واقع

وأشار الى أن  كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج موحدة على رفض صفقة القرن، لافتا الى أن الوحدة الوطنية ضرورة والوقت لم يعد يسعفنا للتلكؤ في تحقيقها

وأوضح الحية، أن مؤتمر البحرين تمرير لصفقة القرن وعلى السلطة الفلسطينية مطالبة الدول المشاركة بالتراجع عن ذلك

وأكد القيادي في حماس، أن علاقتنا مع إيران ممتازة وجيدة وفي أعلى مستوياتها، مضيفا: أن إيران مستهدفة اليوم لأنها جزء من مكونات المنطقة المقاومة والممانعة لسياسة أميركا وإسرائيل.

واردف:  إيران تدفع اليوم ثمن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وخيار الممانعة في المنطقة

وتابع:  إيران ستخرج من هذه الأزمة منتصرة وبانتصارها ستنتصر قوى المقاومة والممانعة في المنطقة.

وحول العلاقة مع سوريا، قال: لا ينكر أحد دور ومكانة سوريا العميقة والمقدرة لدى الشعب الفلسطيني سابقاً وحاضراً

وأضاف:  لا نمانع ولا نخجل بالقول إن العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وغيرها والشعب الفلسطيني

واردف:  نتمنى لسوريا الاستقرار لاستئناف دورها الطليعي في المنطقة

وقال: نعرب عن أسفنا لاستضافة دولة عربية كالبحرين المؤتمر الاقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الحية، كلا من قطر والسعودية والامارات والمشاركين في مؤتمر البحرين بالتراجع عن المشاركة، مشيرا الى أن مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

ووجه الحية رسالة  للمشاركين في مؤتمر البحرين قال فيها: أنتم تجتمعون لتناقشوا قضية غير القضية الفلسطينية

وأضاف: إذا كانت ظروف المصالحة بعيدة المنال حالياً يجب الاتفاق على مواجهة مخاطر صفقة القرن.

ولفت الحية الى أنه لا يمكن مواجهة صفقة القرن في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأوضح أن  كل الفصائل الفلسطينية تجري مشاورات للتوصل إلى استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وتابع:  لا نفرق بين الحكومات الإسرائيلية التي تعاقبت كلها على قتل الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  "لا نقبل من أحد أن يطرح علينا وقف مسيرات العودة في إطار التفاهمات بشأن قطاع غزة".

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