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بالأسماء.. معاريف تكشف: هذه أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة من "إسرائيل"

الثلاثاء 28 مايو 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. معاريف تكشف: هذه أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة من "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف العبرية" اليوم الثلاثاء عن أكثر الدول العربية التي تشتري أسلحة من إسرائيل، بعدما قررت الأخيرة مؤخراً إزالة العراق من قائمة الدول المعادية لها.

وقال يوسي ميلمان في مقال له بالصحيفة أن هناك القانون الإسرائيلي الخاص بمنع توريد وبيع الأسلحة إلى الدول العربية المعادية، بما في ذلك بيع معدات الهايتك والسايبر والاستخبارات، لكن وزارة الجيش الإسرائيلية رغم كل هذه القوانين تبيع أسلحة ووسائل قتالية إلى عدد من الدول العربية، ومنها الأردن ومصر والسعودية وإقليم كردستان في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول".

وأوضح ان إسرائيل قررت إزالة دولة العراق من القائمة المعادية لها، وسمحت بمزاولة التجارة معها، حيث وقع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون على وثيقة بإحداث تعديل لافت في القانون كان ينص على أن التجارة مع العراق تعتبر تواصلا مع دولة معادية، لكن القائمة ما زالت تشمل إيران وسوريا".

وأضاف أن "هذا القانون منصوص عليه منذ فترة الانتداب البريطاني عام 1939، وقد اعتمدته جميع الحكومات الإسرائيلية منذ نشأة الدولة عام 1948، باعتبار أن الدول المعادية محظور إقامة علاقات تجارية واقتصادية معها، لكن بعض الدول العربية بقيت مدرجة ضمن قائمة الدول المعادية ومن بينها: سوريا ولبنان واليمن وإيران".

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