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أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

الإثنين 27 مايو 2019 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة


غزة/سما/


توجّه القائد في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا (أبو سليم)، بالتحية والتقدير لقادة وكادر ومجاهدي السرايا، على ثباتهم واستبسالهم في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو العطا خلال إفطار نظمته السرايا في مدينة غزة، اليوم الأحد، مخاطباً الحضور :" الإخوة المجاهدين البواسل لكم منا كل التحية والتقدير، كنتم بحق خير جند عملوا وثابروا وأبدعوا".
وأضاف "تقدمتم في الميدان بشجاعة وجسارة عالية وإقدام كبير نحو أهدافكم منفذين مبدعين، لقد رفعتم عالياً رؤوس قادتكم وشعبكم وأمتكم".
كما توجّه أبو العطا بالتحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، على تعزيز قدرات المقاومة لتكون على قدر التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
بدوره، أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد شلّح، أن المطلوب تثبيت الانتصار الذي حققته السرايا والمقاومة في جولة القتال الأخيرة، معتبراً ذلك التحدي الحقيقي.
وبيّن في كلمة له أن حركة الجهاد الإسلامي تنطلق من  منطق ديني، لافتاً إلى أن هذا المنطق يشير إلى أنه ليس لنا أي عداوة مع أي ديانة أخرى.
ونوه شلّح إلى أن مشكلتنا مع العدو الإسرائيلي أنه سرق وطننا، وما نقوم به كحركات مقاومة وتحرر وطني تحرير وطننا من رجس الاحتلال.
وأشار إلى أن الحل بالنسبة لنا أن اليهود الذين جاؤوا من كل البلاد، عليهم أن يعودوا من حيث أتوا.
وأوضح شلّح أن الصورة أصبحت  واضحة عنا، فنحن ولا فخر ننحاز لشعبنا ونقدم مصالحه وقضاياه الوطنية على مصالحنا الفئوية الضيقة.
وشدد على أن الحفاظ على الجبهة الداخلية أخطر بكثير من وضع الخطط العسكرية لمواجهة العدو، مشيداً في الوقت ذاته بصمود شعبنا الذي احتضن المقاومة في أحلك الظروف، فكان هذا الإبداع اللافت ليس في المواجهة الأخيرة فحسب بل في كافة المواجهات التي خاضتها السرايا والمقاومة مع المحتل الإسرائيلي خلال مسيرتهم الجهادية المتواصلة.

 

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