حماس ترحب بدعوة نصر الله لحوار فلسطيني لبناني ومواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما/

رحبت حركة "حماس" بدعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة "صفقة القرن" ورفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة الخارج رأفت مرة، إن دعوة نصر الله جاءت في وقتها، مؤكدا أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، وخاصة محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة.

ودعا مرة إلى أن يشمل الحوار أيضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار.

وشدد مرة على "تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم".

وقد أكد نصر الله في خطاب ألقاه أمس السبت أن لبنان معني بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

ووصف نصر الله "مؤتمر المنامة" الذي دعت الولايات المتحدة لعقده الشهر المقبل بأنه "الخطوة الأولى من "صفقة القرن"، وأضاف: "ننوه ونشيد بموقف علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين التي عبرت عن رفضها لأن تكون البحرين الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في "صفقة القرن".