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تقديرات عسكرية لجيش الاحتلال : فرص التصعيد مع غزة كبيرة

الخميس 23 مايو 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات عسكرية لجيش الاحتلال : فرص التصعيد مع غزة كبيرة


القدس المحتلة / سما /

أشارت تقديرات عسكرية للجيش الإسرائيلي بأن فرص التصعيد لا تزال كبيرة جدا بالرغم من محاولات المستوى السياسي للتوصل إلى تسوية مع حماس بوساطة مصرية.

ووفقا لموقع واللا العبري، فإن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي قد أجرت تغييرات في خططها العملياتية منذ تولي رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي لمنصبه قبل أشهر.

وتقضي التغييرات الجديدة التي تعتزم المنطقة الجنوبية اتخاذها رفع مستوى جهوزية الوحدات المقاتلة التي ستشارك في أي عملية عسكرية واسعة مع غزة، بما في ذلك التجهيزات الهندسية في فرقة غزة ومناطق القتال المتوقعة.

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