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الخارجية الامريكية: صفقة العصر تمنح مستقبلا افضل للفلسطينيين

الخميس 23 مايو 2019 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الامريكية: صفقة العصر تمنح مستقبلا افضل للفلسطينيين


واشنطن / وكالات /

تطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء الى خطة السلام الامريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" والتي قال انه من المتوقع الكشف عنها الصيف القادم.

وأشار الى ان الخطة ستمنح الفلسطينيين فرصة لمستقبل أفضل، لكنه ليس تعهدا, "للبيت الأبيض توجد رؤيا للسلام، والذي سنكشف عنه في الصيف القادم. هي تقدم فرصة لمستقبل أفضل للفلسطينيين، رغم انه لا يمكن التعهد بتحقيقه بصورة مؤكدة".

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مشاركته في الاحتفال باستقلال إسرائيل الـ71 في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وتطرق بومبيو الى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل وقال "ان الولايات المتحدة ستواصل الوقوف الى جانبها. وعززنا أمن إسرائيل، وضغطنا على التهديد الأساسي في الشرق الأوسط-إيران".

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