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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الخميس 16 مايو 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب أحمد رأفت الغزاوي من منزله في قرية كوبر شمال غرب رام الله، كما اعتقلت الشبان يزن أحمد أبو قرع ومحمد فيصل لدادوة ومحمد علي شريتح من منازلهم في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد المغربي خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر علي كميل من منزله في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وسجلت عمليات دهم واقتحام في بلدة ترقوميا غرب الخليل، والحي الشمالي في بلدة عزون شرق قلقيلية، وداخل بلدة حزما شمال شرق القدس.

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