الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

القدس المحتلة/ سما/

قالت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية بشكل واسع، وسيبقي على جنود الاحتياط من الدفاعات الجوية الذين تم تجنيدهم خلال التصعيد الأخير، في الخدمة حتى نهاية المسابقة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أنه "تم نشر بطاريات القبة الحديدية في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على مناطق غوش دان والجنوب، ويمكنها أن توفر ردا عسكريا لمناطق إضافية وفقا للاحتياجات التشغيلية وتقييمات الاستخبارات".

واضافات الصحيفة في القطاع الجنوبي"، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى القادة بالتصرف بحذر، وكل رد على النار- باستثناء ما يهدد الحياة- يتطلب موافقة كبار الضباط في القيادة" موضحة "يدرك الجيش أن الجولة الأخيرة من القتال في قطاع غزة بدأت بعد أن هاجم سلاح الجو موقع حماس وأدى إلى استشهاد ثلاثة من نشطاء من الحركة- وهو حادث لم تستطع حماس كبح جماحها إزائه، وبالتالي يجب أن تعمل القوات بضبط النفس".

ووفقا للصحيفة، في الأسبوع الماضي، في نهاية جولة القتال في قطاع غزة، قدر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية واسعة النطاق ستؤدي إلى الهدوء لبضعة أسابيع وأن هناك حاجة إلى عملية سياسية مكملة لضمان الهدوء على المدى الطويل.

وقال المسؤولون إنه لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت حماس ملتزمة بالهدوء الذي تم تحقيقه، ولن تحاول تعطيل مسابقة الأغنية الأوروبية أو إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فقد سارعت إسرائيل للالتزام بالتفاهمات مع حماس من أجل تحقيق الهدوء في الأسبوع المقبل ولكي تظهر لمصر وقطر أنها نفذت دورها في الاتفاقية: فقد تم توسيع منطقة الصيد وفتح معابر البضائع وعودة ناقلات الوقود إلى معبر كرم أبو سالم، وأمس، نقل المبعوث القطري المسؤول عن إعادة إعمار غزة، 30 مليون دولار للعائلات المحتاجة في غزة.