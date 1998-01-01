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العمادي و ميلادينوف يصلان إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ ايرز

الإثنين 13 مايو 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي و ميلادينوف يصلان إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ ايرز


غزة / سما /

وصل  صباح اليوم الاثنين، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

كما وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة على راس وفد من اللجنة، فجر اليوم الاثنين ، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.

ويضم الوفد القطري الى جانب العمادي، خالد الحردان نائب السفير العمادي،  و "عبد الله الطوالبة" من اللجنة القطرية الى قطاع غزة .

وتأتي زيارته تزامنا مع زيارة سيقوم بها صباحا نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القطاع.

ومن المقرر ان يعقد العمادي سلسلة لقاءات مع مسؤولين وجهات مختلفة في قطاع غزة.

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