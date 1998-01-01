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محلل إسرائيلي : تحسن كبير طرأ على صواريخ غزة من ناحية الدقة والتدمير

الإثنين 13 مايو 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي : تحسن كبير طرأ على صواريخ غزة من ناحية الدقة والتدمير


القدس المحتلة / سما /

فوجئ الجيش الإسرائيلي في جولة التصعيد الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية بمدى دقة صواريخ غزة التي دكت كبرى مدن الجنوب، في أعقاب الرد الفلسطيني على قصف موقع لحماس أدى إلى ارتقاء شهيدين، سبقه استشهاد فلسطينيين على الحدود برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في هذه الجولة أكثر من 700 صاروخ أدت إلى إحداث دمار كبير في المباني والمنشآت الإسرائيلية، بالإضافة إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة العشرات بجراح، بعضهم وصفت بالخطيرة.

وكشف المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم عن مصادر في الجيش قولها بأنها فوجئت بمستوى دقة الصواريخ التي أطلقت من الفصائل الفلسطينية في غزة خاصة حماس والجهاد، وأنه رغم استنفار القبة الحديدية إلا أنها فشلت في اسقاط الصواريخ، التي سقط بعضها على مناطق مأهولة وحساسة.

 وعن كيفية تجاوز القبة الحديدية قال بن مناحيم إن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع القبة من خلال إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة، وأن حركتا حماس والجهاد أطلقتا صواريخ جديدة تحمل رأسا متفجراً يزن عشرات إلى مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، وهي صواريخ قصيرة المدى.

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