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وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات

الإثنين 13 مايو 2019 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات


القدس المحتلة / سما /

تطرق وزير الطاقة وعضو الكابنيت السياسي الأمني يوفال شتاينتس إلى الوضع في غزة قائلا " إننا نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة على غرار التهدئة التي توصلنا إليها في أعقاب حرب 2014.

ووفقا لموقع معاريف فقد أكد شتاينتس قائلا " إننا مستعدون لجميع السيناريوهات بما في ذلك الخيارات العسكرية مع غزة ، إلا أنه قد أكد بأن اسرائيل لا تفضل التوجه نحو الخيارات العسكرية.

في سياق اخر تطرق  شتيانتس إلى التصعيد في العلاقات الأمريكية الإيرانية محذرا من أن ايران قد تقدم على اطلاق صواريخ بشكل مباشر تجاه اسرائيل.

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد أوضح شتاينتس بأن ايران تعيش حاليا حالة من الضغط الكبير، الذي من الممكن أن يتمخض عنه اطلاق صواريخ تجاه اسرائيل.

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