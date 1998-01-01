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واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "

الخميس 09 مايو 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤكد : سيناء ليست جزءا من صفقة القرن ولا تصدقوا كل ما تقرأوه "


القدس المحتلة / سما /

جدد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الأربعاء، التأكيد على أن شبه سيناء المصرية، ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام.

ومن المقرر أن تعلن واشنطن، عقب شهر رمضان الحالي، تفاصيل خطتها المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

‎وأعاد غرينبلات، الأربعاء، نشر تغريدة سابقة له على حسابه بـ"تويتر"، وعلق قائلا: "الغريب ما زلت أسمع تقارير عن ذلك، لا تزال تغريدتي الأصلية باقية".

وقال غرينبلات، في تغريدته الأصلية: "التقارير بشأن خطتنا أننا سنقدم جزءًا من سيناء إلى غزة. خاطئة! من فضلك لا تصدق كل ما تقرأ".

وتابع "من المستغرب والحزن أن نرى كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما في الخطة يختلقون قصصًا مزيفة وينشرونها".

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، نص وثيقة قالت إنها متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حول عناصر الخطة الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في البند الرابع من الوثيقة أن "مصر ستقوم بتأجير أراضٍ جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين، من خلال وساطة الدول الداعمة".

وعادة تنفي مصر أي مساس بأراضيها، ضمن الخطة الأمريكية للسلام.

"الأناضول"

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