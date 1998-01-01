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الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

الخميس 09 مايو 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة


غزة / سما /

من المقرر ان يصل وفد من المخابرات المصرية الى قطاع غزة اليوم الخميس لمتابعة تطورات ملف التهدئة

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و سيصل الوفد المصري مساء اليوم  للاشراف على تنفيذ تفاهمات التهدئة ولمنع اندلاع مواجهة جديدة.

وسيلتقي الوفد قيادات من  حركة حماس وب الاقي فصائل الفلسطينية .

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وكان وفدا قيادة حركتا حماس والجهاد الاسلامي،وصلا امس  الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد أيام من توجههما الى  العاصمة المصرية القاهرة.

وضم وفدا الحركتين مسؤولين من الأجنحة المسلحة التابعة لهما، وذلك للمشاركة في المفاوضات التي جرت في مصر لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الاحتلال الاسرائيلي.

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