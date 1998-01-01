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مستوطنو الغلاف : نثق بتصريحات هنية أكثر من نتنياهو

الأربعاء 08 مايو 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو الغلاف : نثق بتصريحات هنية أكثر من نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

تظاهر مستوطنو غلاف غزة ، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي احتجاجاً على الوضع الأمني الذي يعيشونه في ظل جولات التصعيد الأخيرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، فقد انتقد المتظاهرون سلوك وتصرف الحكومة خلال جولة التصعيد الأخيرة في الجنوب التي اندلعت في أعقاب قنص ضابط ومجندة على الحدود مع قطاع غزة.

وقد طالب مستوطنو الغلاف رئيس الحكومة نتنياهو باطلاعهم على صورة الموقف من خلال الحديث المباشر معهم عن حقيقة ما يجري، حيث أوضح المستوطنون قائلون: "لقد أصبحنا نثق بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكثر من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

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