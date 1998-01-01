لأول مرة .. السفارة الامريكية بإسرائيل ستحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان السفارة الامريكية ستقيم احتفالاتها بعيد استقلال الولايات المتحدة في 4 تموز/يوليو في مدينة القدس. وسيقام الحدث في مباني الامة بمدينة القدس وهي المرة الأولى منذ قيام إسرائيل التي تقام فيها احتفالاتها "المرموقة" في مدينة القدس.

ورفضت السفارة الامريكية إعطاء تعقيب لصحيفة "يسرائيل هيوم" ، لكن عددا من المسؤولين الإسرائيليين الذي جرى التنسيق مع مكاتبهم أكدوا ان هذه هي الخطة الامريكية.

في الماضي أجريت الاحتفالات بيوم استقلال الولايات المتحدة في منزل السفير في مدينة هرتسليا. ودعيت الى هذه الاحتفالات الاف الشخصيات بينها الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة ورجال اعمال ناشطين في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة انه في الاحتفال الذي اجري العام الماضي بمكان مغلق بالقرب من مطار بن غوريون، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرون إقامة الحدث العام المقبل في مدينة القدس، وهذا ما يجري حاليا.