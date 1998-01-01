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صواريخ غزة تطال مخازن المكسرات وتخلف خسائر فادحة

الأربعاء 08 مايو 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صواريخ غزة تطال مخازن المكسرات وتخلف خسائر فادحة


القدس المحتلة / سما /

أفادت شركة بيتسوحي حمما لصناعة التسالي والمكسرات أن مخازنها في مدينة "كريات غات"، تعرضت لإصابة مباشرة من الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة خلال التصعيد الأخير.

ووفقا لموقع "غلوبس" العبري، أوضحت الشركة أن الصواريخ سقطت في مناطق المركز اللوجستي لشركة بيتسوحي حمما في كريات غات، حيث يقع في ذلك المركز 9 مخازن لتحميص التسالي والمكسرات التابعة للشركة.

هذا وأوضحت الشركة، أن حجم الخسائر التي لحقت بالمباني والمكسرات تقدر بأكثر من 6 مليون شيقل، حيث يدور الحديث عن تلف أكثر من 6 % من مخزون الشركة الذي يقدر بأكثر من 265 مليون شيقل.

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