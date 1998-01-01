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حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..

الثلاثاء 07 مايو 2019 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..


غزة / سما/

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن جولة التصعيد الأخيرة التي أثبتت فيها المقاومة أنها" درع الشعب"، رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن، من خلال استثمار عوامل القوة في الحركة الوطنية الفلسطينية، القادرة على فرض إرادتها على الأطراف المختلفة.

وأضاف قاسم في تغريدة عبر حسابه على فيسبوك: أن الاستناد إلى الفعل المقاوم العسكري والجماهيري، باستطاعته الضغط على كل الأطراف التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن جولة التصعيد الأخيرة ضاعفت حالة الوحدة الميدانية والسياسية في تأثير الفعل المقاوم، ومنعت الاحتلال من أي محاولة للتأثير في الموقف الداخلي.

وشدد قاسم على أن قضيتنا أمام تحديات كبيرة، يلزم المزاوجة بين عوامل القوة التي تجسدت في الجولة الأخيرة، مطالبا  قيادة السلطة بالانخراط في مسار المقاومة عبر شراكة حقيقية إذا كانت صادقة في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن. وفق تعبيره.

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