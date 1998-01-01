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قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة

الثلاثاء 07 مايو 2019 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة


الدوحة/وكالات/


قرر الامير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، نشر على موقعها الالكتروني: "إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق  في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية  في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم".

وأوضحت أنها خصصت "300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية،  و مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج  الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء، لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف".

ودعت دولة قطر، المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولاً ومنظماتٍ للقيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني، لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها، مؤكدة التزامها التامّ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

 

 

 

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