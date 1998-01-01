أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

غزة / سما /

قال مسؤول فلسطيني إن "وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلًا ومتزامنًا، وبشرط أن تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإنّ من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

مصادر قالت، أن الاتفاق تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يلي اهم البنود :-

1. عدم إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة .

2. قيام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات السابقة التي تتضمن كسر الحصار عن قطاع غزة بكافة الأشكال.

3. وقف التصعيد فوراً عند الساعة 04:45 دقيقة صباحاً وعدم التمادي وعدم تجاوز المدة المتفق عليها .

4. وقف إطلاق النار يكون متبادلاً وعدم إختراق التهدئة مجدداً .

5. الاحتلال الإسرائيلي يتعهد بعدم إختراق الإتفاق كما كل مرة يقوم بإختراق العهود والمواثيق التي يتم الإتفاق عليها برعاية مصرية .

6. السماح للمنظمات الدولية الإنسانية مساعدة العائلات التي تضررت خلال العدوان منذ يوم الجمعة حتى فجر اليوم الإثنين .

7. عدم تكرار محاولة الإغتيال لأي فلسطيني "إما مدنياً او عسكرياً" من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي .

8. توسيع مساحة الصيد في البحر 12 ميلاً .

9. عدم إطلاق النار والإعتداء على المزارعين شرق قطاع غزة .

10. من بين أهم البنود وهو كل ما يتعلق في القدس والضفة مرتبط بالمقاومة فعلى الاحتلال عدم تجاوز حدوده والإعتداء على أهلنا هناك إضافة إلى ذلك عدم المساس في الأسرى داخل سجون الاحتلال .