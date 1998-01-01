الاحتلال: اطلاق 600 صاروخ نحو جنوب إسرائيل والجيش استهدف 320 موقعا في غزة

القدس المحتلة / سما /

واعترف جيش الاحتلال باستهداف وقصف وتدمير 30 موقعا للمقاومة في غزة بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وغيرها.

كما نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية الليلة سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية إن الطائرات الحربية هاجمت 30 موقعا تابعًا لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

وادعى ان جيش الاجتلال دمر 350 موقعا للمقاومة منذ بداية التصعيد على الحدود.

و أعلن الجيش الإسرائيلي ان 600 صاروخا أطلق في جنوب إسرائيل من قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مقابل 150 قذيفة كانت أطلقت بفترة "الجرف الصامد".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لوسائل إعلامية:"200 قذيفة أطلقت الى مناطق مأهولة-مع نسبة اعتراض عالية بلغت 86%. ان تكون في موقف دفاع هذا امر مركب، وكل سقوط يتم دراستة لدى اعلى درجات المسؤولين في سلاح الجو. نحن نعمل على نمط المفاجأة أيضا في معركة الدفاع، لكن لا توجد حماية محكمة".

وأضاف الضابط الإسرائيلي:" كانت هناك أكثر من 100 طلعة جوية حتى الان، ولدينا قبضة وسيطرة واسعة على غزة من ناحية المركبات الطائرة المسيرة".

وتابع: "نحن نعمل بطريقة دقيقة بالتنسيق مع المستوى السياسي. على كل مبنى نقوم بهدمه وعن كل هجوم نمير سلوكا مندفعا من قبلهم. نحن على استعداد لتوسيع خط إطلاق النار". وأضاف انه تم تمييز محاولات لحركة حماس لضرب قواتنا البرية عن طريق اجسام طائرة لكن تم احباطها.