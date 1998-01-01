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غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم

الإثنين 06 مايو 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم


غزة / سما /

أكد مسؤولون فلسطينيون على أنه تم خلال الليلة الماضية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع الاحتلال الإسرائيلي، يدخل حيز التنفيذ في الساعة 4:30 فجر اليوم، الإثنين. وترددت أنباء عن أن وقف إطلاق النار يشمل تسهيلات معينة للفلسطينيين في القطاع.

ومن شأن هذا الاتفاق أن ينهي العدوان الإسرائيلي، الذي تصاعد بشكل كبير أول من أمس السبت. وقال مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة رويترز إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا".

وأكد مسؤول فلسطيني ثان التوصل لاتفاق بالإضافة إلى قناة تلفزيونية تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في حركة حماس وآخر من الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اشترطا عدم ذكر هويتهما، إن مصر توسّطت في اتّفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة 4:30 فجرا.

كما أكّد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول الاتّفاق، بينما لم رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنها أبلغت سلطات محلية في جنوب البلاد أنه جرى رفع القيود التي تم فرضها أثناء العدوان، واستئناف الدوام الدراسي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة 30 غارة ضد أهداف لحركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الليلة الماضية، وأن 320 غارة تقريبا نفذها طيران الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان، مساء يوم الجمعة الماضي.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول فلسطيني قوله إن "وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة". وأوضح أن من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

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