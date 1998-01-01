جيش الاحتلال: قصف 60 هدفا الليلة في غزة ورصد 180 صاروخ على اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته هاجمت جوا حوالي 60 موقعا في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.



وافاد انه وخلال الليلة افاد جيش الاحتلال في بيان له اليوم الاحد انه تم استهداف فتحات انفاق ومواقع عسكرية ومخازن ومصانع لإنتاج الأسلحة تابعة لحماس والجهاد الإسلامي.

واضاف انه " وبدءًا من الساعة 22:30 وحتى هذه الساعة، تم رصد نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل...ومنذ بدء اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل، تم رصد نحو 430 قذيفة باتجاه الاراضي الإسرائيلية.

واشار الى ان "محاربو" القبة الحديدية اعترضوا اكثر من 100 قذيفة صاروخية .