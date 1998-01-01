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بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

الأحد 05 مايو 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم


القدس المحتلة / سما /

ذكرت االقناة 12 العبرية انه بالرغم من إطلاق 430 صاروخ ووقوع عشرات الإصابات الا ان  إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم. 

كما  سمحت سلطات الاحتلال اليوم الاحد بدخول شاحنات الوقود الى قطاع غزة على الرغم من التصعيد المستمر .

وافاد الاعلام العبري انه  على الرغم من إغلاق معابر قطاع غزة، سمحت إسرائيل بادخال الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة عبر معبر كرم ابو سالم".

من جانبه اعلن  الاحتلال انه " وبدءًا من الساعة 22:30 وحتى هذه الساعة، تم رصد نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل...ومنذ بدء اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل، تم رصد نحو 430 قذيفة باتجاه الاراضي الإسرائيلية. محاربو القبة الحديدية اعترضوا اكثر من 100 قذيفة اعترضت القبة الحديدية عشرات القذائف.

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