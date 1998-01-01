  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة ..وزير الداخلية الإسرائيلي يختبئ في ملجأ اثناء قصف المقاومة لـ"بئر السبع"

الأحد 05 مايو 2019 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة ..وزير الداخلية الإسرائيلي يختبئ في ملجأ اثناء قصف المقاومة لـ"بئر السبع"


القدس المحتلة/ سما/

اختبأ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، في ملجأ بمدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

ونشر وزير الداخلية الإسرائيلي في الساعات الأولى من يوم الأحد صورة على موقع "تويتر"، رفقة أفراد من عائلته وهم مختبئون في قبو تحت الأرض.

وأضاف في تغريدته أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية على ضوء التصعيد الأخير.


وفي وقت سابق من السبت، استهدفت المقاومة الفلسطينية ولأول مرة منذ صباح ذلك اليوم بئر السبع برشقة صاروخية.

وقال مراسل RT إن الغرفة المشتركة أعلنت استهدافها مدينة بئر السبع المحتلة بعدة رشقات صاروخية، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة.

وتعد مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، كما تعد المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة التي تمتد جنوبا حتى مدينة إيلات.

المصدر: RT + وكالات

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول الجناح العسكري للجهاد بغزة توجه بشكل عاجل للقاهرة

شهيد وعدة اصابات في قصف اسرائيلي والمقاومة تقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ

شاهد: سرايا القدس في رسالة مصورة: دائرة النار ستتسع

الاستخبارات الإسرائيلية متفاجئة من حجم رد المقاومة الفلسطينية

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

أمير سعودي يصدر تعليمات جديدة للمؤذنين والأئمة في رمضان!!

الأخبار الرئيسية

قصف

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني.. 7 شهداء ومقتل مستوطن والمقاومة تطلق مئات الصواريخ

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

11

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

قصف

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة