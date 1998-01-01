المقاومة تقصف المستوطنات الاسرائيلية بعد قصف الاحتلال غزة

غزة / سما /

اطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وذكرت مصادر عبرية "انه عقب قصف طائرات اسرائيلية عدة اهداف لحركة حماس ردت المقاومة بإطلاق صاروخين، احدهما على سديروت والأخر على شعار هنيجيف".

وقد دوت صافرات الانذار في المنطقتين وانفجر الصاروخين في مناطق مفتوحة دون الابلاغ عن اصابات.

و في التفاصيل قصفت طائرة حربية وطائرة أخرى مسيرة تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال ساعات الليل الفائت، عدة أهداف تابعة لحركة حماس في شمالي قطاع غزة، تبعها إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه إسرائيل، أدت إلى اندلاع حريق بين كيبوتس "أوريم" و"بارك أشكول" في المجلس الإقليمي "أشكول".



وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار انطلقت في الساعة 05:36 و 05:37 من فجر اليوم، الخميس، في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغيف".

وأضافت أنه تمت معاينة إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

و حمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في أو من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم، موقعا للمقاومة شمالي القطاع بصاروخين على الأقل.

ووفقا لمصادر محلية، فإن طائرات حربية إسرائيلية من طراز "F 16" قصفت موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وعاودت طائرات الاحتلال قصف الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.