صحيفة عبرية تعلق على التقديرات الامنية حول نية "الجهاد" بشأن التصعيد وتصفها بالسخيفة

غزة / سما /

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الاربعاء، إن إدّعاء مسؤولي الأمن في "إسرائيل" بأن "الجهاد الإسلامي" يعمل على التصعيد دون علم حماس يبدو سخيفا.

وأضافت: هل من المعقول أن تحدد الاستخبارات الإسرائيلية هذه النوايا من قيادة الجهاد، بينما مخابرات حماس الحليفة للجهاد في الواقع لا تعلم ذلك؟

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أنه من غير المعقول أن تطلق أي منظمة في قطاع غزة الصواريخ على "إسرائيل" دون أن تتلقى "ضوء أخضر" بالتشاور مع قيادة أكبر منظمة في القطاع "حماس" وخاصة من يحيى السنوار.



وزعمت، أن ما يحدث واقعا هو استمرار حماس في لعبتها المزدوجة فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الهدوء، فهي تحاول بمساعدة من الجهاد الإسلامي ممارسة الضغط على "إسرائيل"، وفي ذات الوقت تسمح لنفسها بإمكانية الإنكار إذا لزم الأمر.

وقالت "يسرائيل هيوم" العبرية، حتى الآن لم تتخذ حماس أي إجراء ضد بهاء أبو العطا، رغم أن "إسرائيل" اشتكت من تصرفاته عدة مرات أمام كبار مسؤولي المخابرات المصريين، لذلك يبدو مناسبًا لـ يحيى السنوار مواصلة التعاون معه والاستفادة من خدماته.