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قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟

الإثنين 29 أبريل 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل الأربعاء الماضي الى مستشفى في رام الله لتلقي العلاج، وهناك اجرى عدة فحوصات للتأكد من انه لا يعاني من مرض معين.

ومن ثم نقل الى مستشفى في العاصمة الأردنية عمان، وهناك استنتجوا انهم غير قادرين على توفير العلاج المطلوب له، لذلك تم نقله بنفس الليلة الى المانيا. 

وذكرت القناة الثانية ان مكتب أبو مازن أكد انه اجرى فحوصات طبية في دولة أوروبية.

معارضو الرئيس عباس نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا انه مكث في المانيا وقام باجراء عملية جراحية، مكتب أبو مازن اكد ان الفحوصات كانت إيجابية وانه عاد الى المقاطعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس الفلسطيني علاجا طبيا في المانيا.

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