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معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

الإثنين 29 أبريل 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس


القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في موقع معاريف هشفوع يوسي ملمان إلى صفقة الأسرى التي كشفت عنها الصحف الاسرائيلية صباح الأحد بين روسيا واسرائيل، والتي أفرجت من خلالها السلطات الاسرائيلية عن مواطنين سوريين اثنين مقابل تسليم جثمان الضابط الاسرائيلي زخاريا بوميل، قائلا "إن الحديث يدور عن صفقة قد تكون سببا في تشجيع كل من اسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى للإفراج عن الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع، أوضح ملما أيضا بأن حماس فهمت الرسالة من وراء الصفقة، وهي أن اسرائيل مستعدة للتنازل عن مبادئها التي تظهرها في المفاوضات والتي تقضي بعدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين على قيد الحياة مقابل جثامين جنود ميتين.

أما فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة الروسية فقد أوضح ملمان بأن نتنياهو لم يرغب بالكشف عن تفاصيل الصفقة قبل الانتخابات خوفا من عدم تقبل الجمهور لها، حيث عمد إلى تصدير المشهد على أنه مبادرة إنسانية من روسيا للإفراج عن جثمان الضابط بوميل.

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