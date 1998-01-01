عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

غزة/سما/

قالت عائلة المواطن الفلسطيني زكي مبارك حسن، والمعتقل في تركيا، إن نجلها قتل في السجون التركية.

وأوضح زكريا مبارك حسن، شقيق المعتقل زكي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن شقيقه قتل خلال اعتقاله في السجون التركية.

ونفى حسن، أن يكون شقيقه "قد انتحر" كما نقلت عدة وسائل إعلام.

وفي السياق ذاته، صرّح السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميًا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرًا في السجن".

وأضاف مصطفى في تصريح مقتضب تعقيبًا على الخبر: "السفارة بانتظار نتائج تشريح الجثمان، ولا صحة لما تردد عن وجود حالات أخرى معه".

يُشار إلى أن الفلسطيني زكي حسن رفقة فلسطيني آخر هو سامر سميح شعبان ، اعتقلا يوم 22 أبريل الجاري، في تركيا بتهمة "التجسس" لصالح الإمارات.

ومبارك؛ من سكان قطاع غزة، عمل في جهاز المخابرات الفلسطينية برتبة "عميد"، وخرج من القطاع بعد الاقتتال الداخلي بغزة عام 2007.

ويحمل مبارك شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، وقد أقام في رام الله، قبل أن يتقاعد، ويغادر إلى بلغاريا للإقامة فيها. وهو مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وقد وصل إلى تركيا قبل أشهر عدة.

ووجهت النيابة في إسطنبول لكل من سامر سميح شعبان (40 عاما) وزكي مبارك حسن (55 عاما)، وهما مواطنان يحملان جوازي سفر فلسطينيين، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري، في حين حكمت المحكمة عليهما بالسجن.

وتشير التحقيقات وفقًا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، إلى أن كلًا من المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.