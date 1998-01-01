هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن التحديات التي تواجهها السلطات الفلسطينية والسكان الفلسطينيين "غير مسبوقة" وتنذر بأزمة اقتصادية حادة.

ونقلت الصحيفة العبرية تقريرًا أعده مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، يشير إلى أن هناك أزمة حادة في قطاع غزة وأراضي السلطة الفلسطينية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي.

ووفقًا للتقرير، فإن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية كانت نتيجة القرار الإسرائيلي بعدم تحويل ستة في المائة من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وقرار السلطة الفلسطينية اللاحق بعدم تلقي الأموال من إسرائيل طالما لم يتم تحويل المبلغ بالكامل.

ونتيجة لهذه القرارات، فقدت السلطة الفلسطينية 65% من مدخولها المالي. ويحذر التقرير من أنه إذا لم يتم حل الأزمة، فإنها ستؤثر لسنوات عديدة قادمة.

ويعرض التقرير تفاصيل الصعوبات الإضافية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك استمرار الاحتلال العسكري وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية وغياب التواصل الإقليمي والعنف بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وبالإشارة إلى الوضع في غزة، قال ملادينوف إنه على الرغم من أن الحدود ظلت هادئة منذ مارس، إلا أن القضايا التي تواجه الفلسطينيين تتطلب حلولا متعمقة.

وقال إن "معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في غزة تتطلب أكثر من مجرد تبرعات ومشاريع خاصة. هناك حاجة إلى سياسة شجاعة من قبل الأطراف".

وأضاف أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي ومدى عقد من حكم حماس في قطاع غزة، تسبب في انهيار السلطة في غزة وزاد من خطر الحرب".