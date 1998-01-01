قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن ويبعث برسالة للسلطة مفادها..

غزة / سما /

قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إننا اليوم نعيش أصعب أيامنا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين، موضحاً أن هذا العالم لا يُصغي للضعفاء.

وأشار عزام إلى أننا نعيش حالة من القهر بلاشك، فأميركا تلاحق من يختلف معها دولاً كانوا أو جماعات، فهي تفرض العقوبات والحصار، وتتلاعب وتهيمن على قدراتنا، والعالم كله اليوم أمامها يبدو وكأنه مذعن.

وأضاف عزام: :" يجب أن يفهم العالم، أن هذه الأمة لن تموت أو تغيّر مبادئها، ولا يمكن أن تفرط في تاريخها ومستقبلها".

وأردف: "نحن مطمئنون إلى المستقبل، وأن فلسطين ستعود، وأن المسجد الأقصى سيتحرر، لكننا اليوم مطالبون باستنفار جهودنا نحو التماسك والوحدة، والفرصة لم تفت".

وقال القيادي بالجهاد الاسلامي، متى ستدرك السلطة أنه لا رهان على أمريكا وإسرائيل؟!، معرباً عن أمله في أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان.

وأشار عزام إلى أننا اليوم بهذا الإعداد للمجاهدين وتدريبهم، نحاول التأكيد بأن قضيتنا الفلسطينية حيّة، ولا يمكن أن تموت، وهي تستجمع أوراق قوة في هذه المعركة المفتوحة مع عدونا.

وحول صفقة القرن المزمع إعلانها في حزيران المقبل، أوضح عزام أنه ما كان لها أن تعلن إذا ما كنا متماسكين، وهي ليست أولى المشاريع التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن هذه الصفقة تهدف لفرض الاستسلام على الأمة كلها، وليس على الفلسطينيين وحدهم، لذلك جهدنا اليوم مطلوب، معربا عن أسفه لما يجري في عالمنا العربي، لافتا إلى حالة الهرولة باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن إسرائيل التي تقتل، وترتكب الفظائع في كل العالم وليس في فلسطين فحسب، تريد رسائل طمأنة!!، معبرا عن استهجانه لهذا المنطق المعكوس.