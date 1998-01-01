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الحية: شعبنا موحد على خيار المقاومة والمشاريع التصفوية لن تقف حائلا بيننا

الأربعاء 24 أبريل 2019 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: شعبنا موحد على خيار المقاومة والمشاريع التصفوية لن تقف حائلا بيننا


غزة / سما /

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الأربعاء، "نحن شعب موحد على خيار المقاومة"، موضحا أن  " غزة اليوم تمثل نموذجا للوحدة الوطنية"

وأضاف الحية في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة حركة المجاهدين في غزة:  "شعبنا وفصائلنا في حالة وحدة حقيقية"، مستطردا: "نقف اليوم جنبا إلى جنب ويدا بيد على طريق التضحية والعودة وتحرير أرضنا وعودتنا المظفرة إلى القدس والمسجد الأقصى".

وقال إن "الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم أن خيار الجهاد والمقاومة هو خياره، وأن إنهاء الاحتلال هو هدفه وطريقه".

واردف: نقول اليوم ونحن مطمئنون لوضع مقاتلينا ومقاومتنا إن فلسطين تأبى إلا أن تكون حرة وأبية، وتأبى إلا أن يحرسها المجاهدون الأبطال.

ولفت الحية إلى أن "أعداؤنا وأعداء الأمة لا يرقبون فينا إلّا ولا ذمة"، منوها إلى أن "المؤامرات متواصلة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أن "المشاريع التصفوية لن تقف حائلا بيننا وبين تحرير أرضنا"، مشيرا الى أن صفقة القرن لن تمر ولطالما تحطمت مؤامرات على صخرة صمود شعبنا.

وأضاف الحية: "في سبيل تحرير فلسطين نقدم أرواحنا ودماءنا".

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